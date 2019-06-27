В Воловском районе пожарные спасли из горящего дома женщину с ребёнком

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В восемь часов утра в поселке Горный Воловского района произошёл пожар – загорелась квартира на втором этаже одного из домов. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и добровольная пожарная команда.

По лестничному маршу пожарные вывели из горящего помещения женщину с ребёнком. С ожогами рук пострадавшую госпитализировали в ГУЗ «Ефремовская районная больница». Ещё 15 жителей дома были своевременно эвакуированы и не пострадали.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.