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В Воловском районе пожарные спасли из горящего дома женщину с ребёнком
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Воловском районе пожарные спасли из горящего дома женщину с ребёнком

Ещё 15 жителей двухэтажки были своевременно эвакуированы.

В восемь часов утра в поселке Горный Воловского района произошёл пожар – загорелась квартира на втором этаже одного из домов. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и добровольная пожарная команда.

По лестничному маршу пожарные вывели из горящего помещения женщину с ребёнком. С ожогами рук пострадавшую госпитализировали в ГУЗ «Ефремовская районная больница». Ещё 15 жителей дома были своевременно эвакуированы и не пострадали.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:02 +2
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