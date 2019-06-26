Тульская боксерша вышла в полуфинал Европейских игр
Дарья Абрамова победила в четвертьфинале соперницу из Белоруссии.
Тульская боксерша Дарья Абрамова вышла в полуфинал II Европейских игр, которые проходят в Минске. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.
Сегодня, 26 июня, в четвертьфинальном бою в весовой категории до 57 кг наша спортсменка оказалась сильнее Галины Бруевич из Белоруссии.
28 июня в поединке за выход в финал Дарье Абрамовой будет противостоять Микаэла Уолш из Ирландии.
Напомним, ранее туляк Алексей Жердев в составе сборной России стал чемпионом Европейских игр по виду спорта баскетбол 3×3.
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