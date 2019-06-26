новости
новости
Регистрация
Тульская боксерша вышла в полуфинал Европейских игр

Тульская боксерша вышла в полуфинал Европейских игр

Дарья Абрамова победила в четвертьфинале соперницу из Белоруссии.

Тульская боксерша Дарья Абрамова вышла в полуфинал II Европейских игр, которые проходят в Минске. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Сегодня, 26 июня, в четвертьфинальном бою в весовой категории до 57 кг наша спортсменка оказалась сильнее Галины Бруевич из Белоруссии.

28 июня в поединке за выход в финал Дарье Абрамовой будет противостоять Микаэла Уолш из Ирландии.

Напомним, ранее туляк Алексей Жердев в составе сборной России стал чемпионом Европейских игр по виду спорта баскетбол 3×3.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:01 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дарья Абрамова
Место
Тула
Прочее
боксевропейские игры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле загорелась крыша 9-этажного дома
В Туле загорелась крыша 9-этажного дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.