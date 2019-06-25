«Перегревшегося» в центре Тулы водителя Mitsubishi привлекут к ответственности

Фото из архива MySlo

Как стало известно Myslo, за езду по встречной полосе в отношении нарушителя составлен административный материал.

Три дня назад мы опубликовали видеозапись, на которой запечатлен Mitsubishi Lancer, разъезжающий по односторонней улице Л. Толстого во встречном направлении.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекторы, полицейские установили личность владельца иномарки – за езду по встречной полосе в отношении него составлен административный материал. За данное нарушение предусмотрен штраф в 5000 рублей.

Инспекторы также заинтересовались видео с чёрным BMW X5 из Подмосковья, водитель которого ездил по встречной полосе на улице Демонстрации. Решается вопрос о привлечении владельца иномарки к ответственности.

Напомним, за пять месяцев из-за выезда автомобилей на встречную полосу в Тульской области произошло более 100 ДТП различной степени тяжести.