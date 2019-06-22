Кадр из видео
«Перегрелся, наверное»: туляк «перепутал» направление движения на ул. Л. Толстого
Водитель Mitsubishi Lancer создал аварийную ситуацию, двигаясь по встречной полосе.
Туляки прислали в редакцию Myslo очередное видео из регистратора, на котором зафиксировано грубое нарушение ПДД. Водитель красного Mitsubishi Lancer создал аварийную ситуацию, двигаясь по односторонней улице Л. Толстого во встречном направлении.
«Перегрелся, наверное», – предположил автор видео. На записи видно, как иномарка объехала встречный автомобиль и продолжила движение в сторону ул. Староникитской. Судя по данным регистратора, всё произошло в пятницу, 21 июня, в 14.37.
Напомним, согласно ст. 12.16 КоАП РФ, движение по встречной полосе наказывается штрафом в размере 5000 рублей.
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