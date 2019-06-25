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Макак Министр из тульского экзотариума отметит 26-й день рождения
Фото: пресс-служба тульского экзотариума

Макак Министр из тульского экзотариума отметит 26-й день рождения

В день праздника макак будет принимать поздравления и подарки от посетителей в старом здании на ул. Октябрьской.

В среду, 26 июня, долгожитель тульского экзотариума – макак по кличке Министр, отметит 26-й день рождения. Миня, как ласково зовут питомца сотрудники экзотариума, приехал в Тулу из Харькова в 1993 году и моментально стал всеобщим любимцем.

Нрав у Министра спокойный, он очень ориентирован на людей – к прекрасным дамам тянется с поцелуями, а вот шумные компании недолюбливает. У сотрудников экзотариума к Мине отношение особое – однажды он спас здание от пожара. Первым почувствовав запах дыма, примат начал метаться по вольеру. Благодаря поднятому шуму огонь удалось быстро локализовать и спасти остальных питомцев. За свою бдительность Министр подучил диплом первого в мире макака-пожарного.

Свой день рождения Министр отметит в старом здании экзотариума по адресу: ул. Октябрьская, 26. Примат-долгожитель не откажется от угощения – свежих фруктов, огурцов с грядки и сливочного мороженого. Сотрудники экзотариума уже готовят его любимый фруктовый торт.

справка myslo

Название на латыни: Macaca nemestrina (Свинохвостая макака)

Места обитания: Естественный ареал вида включает в себя территорию Бруней-Даруссалам, Индонезии (Банка, Калимантан и Суматра), Малайзии (включая Малайский полуостров и штат Сабах), а также, южный полуостровной Таиланд. Интродуцирован в Сингапуре. Свинохвостые макаки ведут преимущественно наземный образ жизни, хотя отлично лазают и по деревьям. В отличие от многих других видов обезьян, любят воду.

Всеядны. Питаются в основном фруктами, грибами, ягодами, семенами, беспозвоночными и водными ракообразными. Доживают до 26 лет, вырастают до 56 см и достигают массы 15 кг. Это один из самых крупных видов макак в мире.

Свое название «свинохвостый» этот вид получил за короткий загнутый, как у поросят, хвост. Вид включен во второе приложение конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Свинохвостые макаки в ряде заповедников и национальных парков.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +5
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