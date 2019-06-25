Фото Сергея Старикова
В Туле легковушка после ДТП едва не влетела в частный дом
Авария произошла на улице Кутузова в Пролетарском районе.
Как сообщает корреспондент Myslo, напротив дома № 82 на улице Кутузова в Туле столкнулись внедорожник Geely и Chevrolet Aveo.
По словам очевидцев, легковушка двигалась по главной дороге, а внедорожник выезжал с второстепенной дороги по ул. Краснодонцев. Водитель Geely не убедился в безопасности манёвра, в результате произошло касательное столкновение.
От удара легковушка вылетела с дороги, пересекла пешеходную дорожку и, наехав на канализационный люк, остановилась в нескольких десятках сантиметров от забора частного дома.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Окончательную причину происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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