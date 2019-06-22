В Туле на ул. М. Горького прошел масштабный субботник

Фото Алексея Пирязева.

22 июня возле дома № 33 по ул. М. Горького состоялся большой субботник. С самого утра здесь кипела работа — жители совместно с сотрудниками администрации города, подведомственных предприятий, спасателями благоустраивали территорию. Выглядело это довольно масштабно — каждому участнику (маленькому и взрослому) нашлось занятие.

Такие кардинальные перемены в этом дворе произошли после того, как жители дома месяц назад обратились к главе администрации Тулы Евгению Авилову с просьбой помочь благоустроить эту территорию. И власти с готовностью откликнулись, ведь двор этот большой, уютный, здесь много зелени, есть небольшой прудик.

Начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков:

Максим Щербаков - Жители обратились к Евгению Васильевичу, чтобы он посодействовал в благоустройстве прилегающей территории, в ремонте дорог, установки элементов для детской площадки. Сегодня у нас привлечено порядка 300 человек, 15 единиц техники. «Горсвет» устанавливает освещение межквартального проезда. Совместно с жителями идет очистка территории от мусора, опиловка деревьев. Мы выполняем комплекс работ, чтобы в итоге здесь была зеленая очищенная зона.

Именно Сергей Сытник, житель дома № 33, выступил с инициативой благоустроить этот дворик.

- Я здесь живу с самого рождения, уже 37 лет. Сколько себя помню, здесь ничего никогда не делалось. Мы, жильцы дома, захотели благоустроить эту территорию. Все жители молодцы, вышли на субботник. Спасибо Евгению Авилову, что помогает нам в этом!

Мы также хотим очистить наш пруд, чтобы запустить туда рыбу и ходить с детьми на рыбалку.

Самые масштабные работы проводились за домом, а во дворе рабочие устанавливали игровые элементы для детской площадки.

Предприниматели, работающие рядом с домом, также присоединились к субботнику и помогли заасфальтировать дорогу и тротуар.

Кстати, этот уютный дворик знают не только местные жители. Вскоре узнает и вся страна, ведь здесь в сентябре 2018 года состоялись съемки сериала «Мир, дружба, жвачка» от столичной кинокомпании.

К субботнику подключились и депутаты.

Михаил Иванцов, депутат Тульской областной Думы:

Михаил Иванцов - В ходе встреч с жителями было решено расчистить эту зону. Благодаря тому, что администрация города откликнулась на эту просьбу, сейчас здесь идут большие работы. Жители активно помогают, спасибо им за это. В Заречье не так много мест, где можно погулять с детьми. На мой взгляд эта зона в последующие годы должна стать одним из мест, которое комплексно благоустроят.

Михаил Ларкин, депутат Тульской городской Думы:

Михаил Ларкин - Мы присоединились к жителям района и участвуем в субботнике. Отлично взаимодействуем с ними. Все жильцы активные, молодцы.

Несмотря на жару, желающих поработать на свежем воздухе нашлось очень много. Все участники субботника были обеспечены питьевой водой. Также желающие могли выпить чай с угощением.

Евгений Авилов подвел итоги работ:

- Самое главное и самое ценное — это то, что жители сегодня очень активно вышли на субботник, свое желание к переменам подтверждают делами. Мы договорились о том, что в следующем году делаем двор комплексно, проект сейчас разрабатывается, а пока решаем точечно проблемы, устанавливаем детское оборудование, делаем освещение, расчищаем территорию около пруда. Активно включились в работу и предприниматели, которые работают рядом.

- Спасибо за перемены к лучшему! Мы любим свой дом и двор, — сказали жители.