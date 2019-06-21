Тулячка оформила себе в соседи 79 иностранцев

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Заместитель прокурора Привокзального округа утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летней Юлии К. Женщину обвиняют по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

«Как установлено дознанием, Юлия К. оформила временную фиктивную регистрацию 79 гражданам Республики Узбекистан по месту своего жительства по ул. Макаренко г. Тулы, не предоставив реальную возможность проживания», — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Обвиняемая направила 79 уведомлений о прибытии иностранных граждан по своему адресу в МФЦ. На основании этих данных отделением по обслуживанию Привокзального округа отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Туле были сделаны отметки о регистрации.

Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.