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Тулячка оформила себе в соседи 79 иностранцев
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Тулячка оформила себе в соседи 79 иностранцев

Женщину обвиняют по ст. 322.3 УК РФ.

Заместитель прокурора Привокзального округа утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летней Юлии К. Женщину обвиняют по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).
 
«Как установлено дознанием, Юлия К. оформила временную фиктивную регистрацию 79 гражданам Республики Узбекистан по месту своего жительства по ул. Макаренко г. Тулы, не предоставив реальную возможность проживания», — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.
 
Обвиняемая направила 79 уведомлений о прибытии иностранных граждан по своему адресу в МФЦ. На основании этих данных отделением по обслуживанию Привокзального округа отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Туле были сделаны отметки о регистрации.
 

Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:44 +3
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