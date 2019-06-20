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Вячеслав Федорищев проинспектировал в Туле создание Музейного квартала
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вячеслав Федорищев проинспектировал в Туле создание Музейного квартала

Здесь проводятся реставрационные работы.

20 июня губернатор Алексей Дюмин обсудил со своим первым заместителем Вячеславом Федорищевым создание в Туле Музейного квартала.

Алексей Дюмин отметил, что уже в следующем году пройдет празднование 500-летия Тульского кремля. В рамках подготовки к празднованию будет отремонтирован ряд объектов культурного наследия. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поддержал просьбу региона о выделении дополнительного финансирования.

- Безусловно, особое внимание должно быть уделено Туле. Мы воспринимаем центр города как единое историко-культурное пространство — эта концепция была заложена еще в проект «Тульской набережной». Важной частью этого пространства является Музейный квартал. За счет выделенных средств здесь должны быть в полном объёме проведены реставрационные работы и созданы современнейшие мультимедийные экспозиции федеральных музеев, — отметил Алексей Дюмин.

Вячеслав Федорищев доложил о ходе реставрационных работ зданий, в которых разместятся филиалы федеральных музеев на улицах Металлистов и Благовещенская.

Алексей Дюмин подчеркнул, что проведение такого масштабного события — это большая ответственность, и крайне важно, чтобы все было сделано качественно и в срок.

- Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей страны, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил Вячеславу Федорищеву держать вопросы подготовки на личном контроле.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +2
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