Что ждет зрителей на фестивале радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья»

Фото из архива Myslo.

23 июня в Туле на летном поле аэродрома Клоково пройдет XI ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». Зрители увидят фигуры высшего пилотажа, воздушный фристайл, групповой пилотаж, воздушную акробатику с применением пиротехники в исполнении ведущих авиамоделистов России на моделях самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями и многое другое.

Впервые на фестивале представят уникальные, единственные в мире модели-копии самолетов Су-57 с размахом крыльев 3,5 метра и легенду российской авиации — модель самолета «Илья Муромец» в масштабе 1/5 с размахом крыльев 6 метров.

Еще один конкурс для участников фестиваля — «Бой на убой»! Воздушный бой более чем двадцати легких моделей самолетов до последнего «бойца». Побеждает тот, чья модель одна осталась в небе. Среди участников фестиваля — единственный в России авиационный спортивный клуб «РусДжет», в арсенале которого модели самолетов и вертолетов с поршневыми и реактивными двигателями, а среди членов клуба — многократные чемпионы мира по авиамодельному спорту по версии Jet World Masters.

Также среди участников фестиваля будут мастера и кандидаты в мастера авиамодельного спорта, победители и призеры различных межрегиональных соревнований.

С новой летной программой выступит постоянный участник фестиваля, многократный обладатель «Приза зрительских симпатий», участник многих телевизионных шоу-программ, любимец тульской публики Павел Белов.

Самый детский участник фестиваля — проект «Маленький самолетик».

Также туляки увидят мастер-классы по сборке истребителей Як-15, соревнования по запуску моделей планеров.

Специальный гость шоу-фестиваля единственная в России обладательница музыкальной премии «Венский Оскар популярности» — Вива Скрипка.