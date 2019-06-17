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Проект «Выпускники – 2019»: делись своим фото в соцсетях и получай плюшки и бонусы!

Проект «Выпускники – 2019»: делись своим фото в соцсетях и получай плюшки и бонусы!

Рассказываем, какие приятные сюрпризы ждут участников фотопроекта.

В этом году «Слобода» и Myslo решили отойти от привычного формата нашего фотопроекта «Выпускники». В печатной версии газеты большого фотоальбома не будет. Теперь всё — только на Myslo.

Встречайте обновленную версию фотопроекта «Выпускники»! Навигация здесь проста и удобна. Всё, что нужно сделать, — найти свою фамилию в специальной строке поиска и скачать фото своего класса.

Каждый выпускник получит приятный бонус от партнеров проекта. Выбирайте один из предложенных вариантов:

Чтобы получить бонус, подпишись на Myslo в «ВКонтакте» или в Instagram, поделись фотографией на своей страничке в соцсетях и не забудь указать скопированный хештег.

Подробнее о бонусах:

  • Автошкола «ТОРЦ» дарит выпускникам скидку 30% на теорию обучения водителя категории «В» до 1 сентября 2019 года. Адрес: Тула, ул.Макаренко, д. 9-б (отдельный вход со двора). Телефон 8 (953) 196-35-88.
  • Кафе «Японо Мама» дарит всем выпускникам скидку 30% на доставку и самовывоз сетов до 31 августа 2019 года. Подробности в местах продаж и в проекте «Выпускники 2019» на Myslo.
  • Квест «ВНЕРЕАЛЬНОСТЬ» дарит выпускникам скидку 25% до 1 сентября 2019 года. Подробности по адресу: Тула, ул. Болдина, 141/24 (цокольный этаж) или по телефону 8-910-947-28-27. Строго по предварительному бронированию - по указанному номеру или на сайте www.vnerealnost.ru.
 

Кроме того, всем выпускникам салон «Тутанхамон» дарит гарантированный подарок — подвеску из серебра на удачу! Получить можно во всех салонах, предъявив паспорт и аттестат.

Добро пожаловать в наш фотопроект «Выпускники»!

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