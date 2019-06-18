Житель Пензы получил из Тулы посылку с гашишем

Прокурор Железнодорожного района Пензы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в январе 2019 года обвиняемый в интернете договорился с неустановленным следствием лицом о совместном сбыте наркотиков.

Для реализации преступного умысла «оператор» направил жителю Пензы по почте из Тулы гашиш синтетический массой не менее 108,39 г.

При получении криминальной посылки получатель был задержан сотрудниками полиции в пункте выдачи товара.

Уголовное дело в отношении отправителя наркотика выделено в отдельное производство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.