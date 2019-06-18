В Туле подземные переходы оснастят автоматическими электроподъемниками

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17 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов доложил о создании безбарьерной среды в Тульской области.



С 2014 года в регионе действует программа «Доступная среда». Ведется работа по созданию условий для маломобильных групп граждан. В 2020 году планируется завершить адаптацию приоритетных социальных объектов. По словам главы региона, это только первоочередные меры.



По словам Андрея Филиппова, особое внимание в рамках муниципальных программ ежегодно уделяется вопросу приспособления общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.



Немаловажным фактором является доступность объектов негосударственного сектора: предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На территории региона находится более 12 тысяч таких предприятий. В настоящее время доступно отдельным категориям инвалидов только порядка 3 тысяч объектов (25%).



Лидерами являются крупные торговые центры, сетевые организации. Наиболее сложная ситуация с доступностью мелких торговых точек, расположенных, как правило, на первых этажах многоквартирных домов, выведенных из жилого фонда.



Открыты пункты проката технических средств реабилитации. В 2018 году оказано порядка 1100 услуг. А с начала нынешнего года до середины июня – 700 услуг.

Алексей Дюмин подчеркнул, что после завершения работы по адаптации приоритетных объектов доступная среда в регионе в полной мере создана не будет. Глава региона отметил, что уже сейчас совместно с общественными организациями инвалидов необходимо приступить к формированию нового реестра объектов, которые предстоит оборудовать. Этой работой займется министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов.



По словам губернатора, остается большое число муниципальных объектов, которые должны быть адаптированы по муниципальным программам. Для этого необходима разработка конкретных мероприятий, подкрепленных финансированием. Алексей Дюмин поручил главам администраций привести свои программы в соответствии с этими требованиями, а заместителю председателя правительства Тульской области Олегу Гремякову – проконтролировать этот вопрос.

Губернатор подчеркнул, что неоднократно обращал внимание руководства города на состояние пандусов в подземных пешеходных переходах, которые по уклону не соответствуют нормативным требованиям.

Глава региона спросил первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, когда они будут приведены в порядок.



По словам Владислава Галкина, в городе четыре подземных пешеходных перехода. Принято решение оснастить подземные переходы автоматическими электроподъемниками.



Уже разработана проектная документация на обустройство подъемными устройствами подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Советской и Мосина. Работы планируется выполнить до 1 ноября этого года. Что касается остальных подземных переходов, то они будут оснащены электроподъемниками в следующем году.



Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину обсудить с городом возможность выполнения работ на трех переходах в этом году.