Как живут осужденные Алексинской колонии для подростков: репортаж

Фото и видео Сергея Старикова.

«Не жалею, что попал сюда»

В десяти километрах от центра Алексина находится воспитательная колония. Здесь подростки отбывают наказание за разбои, убийства, изнасилования и другие серьезные преступления. Возраст осужденных здесь – от 15 до 19 лет.

История колонии началась в 1932 году. За это время она успела побывать в статусе учреждения для взрослых уголовников, лагеря военнопленных, межобластной туберкулезной больницы и детской трудовой колонии. В девяностые численность контингента достигала 800 человек, сейчас здесь всего 16 осужденных.

Один из отбывающих здесь наказание — Константин (имя изменено), фигурант некогда громкого для Тульской области дела. Совершил преступление в мае 2017 года, тогда ему было всего 16. Преступление шокирует своей бессмысленной глупостью: возвращался пьяным с дня рождения приятеля и кинул обломок кирпича в голову 28-летней женщине.

Потерпевшая была на восьмом месяце беременности, не заметить этого было нельзя. Упавшую на землю жертву подросток жестоко избил ногами, бил и по животу. Женщина потеряла ребенка...

Приговор суда — 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

По словам Константина, в АВК «как бы неплохо». Пятиразовое питание, возможность ходить в «качалку», заниматься на турнике и брусьях. Но на свободе обещает сделать всё, чтобы снова не попасть в подобное место.

– Мне кажется, я стал лучше. Если бы остался на воле, мне кажется, результат был бы намного хуже. Здесь я нашел друзей, нашел свое любимое занятие — занимаюсь спортом, и мне это очень нравится. Я не жалею о том, что попал сюда…

Ответ очень похож на попытку заслужить одобрение со стороны руководства колонии, правда? Хотя, может, у парня действительно всё было очень плохо на свободе. Но где же тогда были родители и социальные службы, которые обязаны выявлять такие семьи?

Пай-мальчиков здесь нет

В сентябре 2011 года в Алексинской ВК был бунт. Зачинщиками оказались несколько заключенных, которых вскоре должны были отправить во взрослую колонию. Четверо сотрудников дежурной смены не смогли противостоять сотне опьяневших от ярости и безнаказанности подростков. Последние крушили всё, что попадало в поле зрения: выбивали окна, ломали мебель, жгли матрасы. Особого «внимания» удостоился кабинет начальника учреждения — там разбили всю оргтехнику и уничтожили важные документы.

Спасаясь от разъяренной толпы, один из сотрудников учреждения выпрыгнул со второго этажа и сломал обе ноги. Мужчине пришлось отползти в безопасное место и ждать, когда его эвакуируют поднятые по тревоге коллеги.

Переговоры вели и. о. начальника колонии и замначальника УФСИН региона. Договаривались в клубе, стоя перед вооруженными заточками и дужками от кроватей сидельцами.

Да, кстати, во время бунта подростки предусмотрительно не тронули только столовую — кушать-то всегда хочется!..

14 июня 2019 года – День воспитательных служб уголовно-исполнительной системы. О том бунте в колонии, конечно, уже ничего не напоминает. На плацу стоит группа одетых в разную спортивную одежду подростков, напротив — сотрудники и руководство учреждения. Между ними, словно во главе стола, сидят двое приглашенных на мероприятие ветеранов в форме, которым предстоит поделиться с несовершеннолетними преступниками своим патриотизмом и воспоминаниями о славном, несомненно героическом прошлом. Заключенные переминаются с ноги на ногу и периодически бросают заинтересованные взгляды на снимающих происходящее журналистов и их технику.

В этот день в АВК открылся всероссийский проект «Эстафета поколений» и стартовал региональный этап X Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных. В начале церемонии на флагштоке подняли флаг России, после чего начальник учреждения Владимир Ветров вручил одному из воспитанников золотой значок ГТО.

Затем были музыкальные паузы из песен Высоцкого, которые исполнил подросток с внешностью обычного, казалось бы, парня с улицы. Оказалось — от тут за групповое изнасилование. Один из его подельников пока стоит в строю напротив, а второй отметил восемнадцатилетие и поэтому уже сидит в обычной колонии.

Они ни на что не жалуются

По словам начальника АВК, воспитательный процесс организуют с учетом индивидуальных особенностей осужденных. Результат будет, только если иметь интерес к работе, а в подопечных видеть прежде всего детей. К слову, некоторых из них приходилось учить даже такой элементарной вещи, как пришивание пуговиц. Был случай, что только здесь подросток узнавал, как выглядят котлеты, и сначала отказывался их есть.

Владимир Ветров, начальник Алексинской воспитательной колонии – Хочу сказать, что пацаны, которые здесь, — они намного смышленее тех, кто «за периметром». Объясню почему: приезжают к нам из различных школ и начинают жаловаться: где-то ямка, где-то поле скользкое, где-то мячик слишком круглый… А эти молодцы — они ни на что не жалуются. Идей много, но в силу возраста чуть-чуть навыков пока не хватает. Наша задача эти навыки им привить, что-то дать такое… Может, это высокие слова, но что им в семье не дали, недолюбили, по голове не погладили, — вот, может быть в этом заключается наша работа.

На территории ВК есть своя общеобразовательная школа. Как рассказала директор Найля Кудлачева, преподают те же самые предметы, что и в обычной средней. Отличий в плане учебного процесса немного — например, это отсутствие домашних заданий.

Прошедший год Найля Набиуловна оценивает положительно — у учеников в основном четверки. Один из них получил аттестат об окончании средней школы, а другой — об основном общем образовании.

Помимо основного образования осужденные подростки получают профессиональное, по трем специальностям: «оператор копировальных и множительных машин», «швея» и «плотник». Также в колонии есть подсобное производство и подсобное хозяйство, так что бездельничать здесь не получится.

Если же кто-то из воспитанников заболеет, первичную помощь он сможет получить, не выезжая из колонии. В медчасти есть терапевт, стоматолог, педиатр, психоневролог, невролог и дерматолог.

По достижении совершеннолетия из АВК подростков направляют во «взрослые» колонии, которые меньше похожи на пионерлагерь. Там им придется уже по-другому отвечать за свои поступки.