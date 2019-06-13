Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
При пожаре в Белевском районе погиб мужчина
На месте происшествия работали два расчета огнеборцев.
Рано утром, 13 июня, в деревне Гамово Белевского района загорелся частный дом. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 03.58, а первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место всего через пять минут.
«Открытое горение ликвидировано в 04.07, имеется пострадавший.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
По информации корреспондента Myslo, в результате пожара погиб 62-летний житель дома. Причина возгорания устанавливается.
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