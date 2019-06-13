При пожаре в Белевском районе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Рано утром, 13 июня, в деревне Гамово Белевского района загорелся частный дом. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 03.58, а первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место всего через пять минут.

«Открытое горение ликвидировано в 04.07, имеется пострадавший.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации корреспондента Myslo, в результате пожара погиб 62-летний житель дома. Причина возгорания устанавливается.