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При пожаре в Белевском районе погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Белевском районе погиб мужчина

На месте происшествия работали два расчета огнеборцев.

Рано утром, 13 июня, в деревне Гамово Белевского района загорелся частный дом. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 03.58, а первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место всего через пять минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 04.07, имеется пострадавший.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

По информации корреспондента Myslo, в результате пожара погиб 62-летний житель дома. Причина возгорания устанавливается.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:43 0
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