Молодежное пространство «Газон»: туляков приглашают в туристические походы

Теперь каждые четверг и субботу новый маршрут.

Этим летом молодежное пространство «Газон» предлагает тулякам – любителям активного отдыха стать участниками увлекательных туристических походов. Теперь каждые четверг и субботу новый маршрут.

Первый поход уже 29 июня.

Узнать, что добывали в черте Малиновой засеки, пройти по шпалам некогда действующей узкоколейной железной дороги, полюбоваться бобровыми плотинами и, возможно, встретить самих «строителей». Все это в рамках похода «поселок Косая Гора — Ясная Поляна».

Также в течение всего лета планируются походы по следующим маршрутам: «Суворовские карьеры», «с. Бёхово — с. Велегож», «Музей Чирикова в с. Лужное», «Араповские пещеры», «Куликово поле», «Жабынь — Белёв. Дом традиций», «Харино. Мотоциклетный музей» и др.