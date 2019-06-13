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Молодежное пространство «Газон»: туляков приглашают в туристические походы

Молодежное пространство «Газон»: туляков приглашают в туристические походы

Теперь каждые четверг и субботу новый маршрут.

Этим летом молодежное пространство «Газон» предлагает тулякам – любителям активного отдыха стать участниками увлекательных туристических походов. Теперь каждые четверг и субботу новый маршрут.

Первый поход уже 29 июня.

Узнать, что добывали в черте Малиновой засеки, пройти по шпалам некогда действующей узкоколейной железной дороги, полюбоваться бобровыми плотинами и, возможно, встретить самих «строителей». Все это в рамках похода «поселок Косая Гора — Ясная Поляна».

Также в течение всего лета планируются походы по следующим маршрутам: «Суворовские карьеры», «с. Бёхово — с. Велегож», «Музей Чирикова в с. Лужное», «Араповские пещеры», «Куликово поле», «Жабынь — Белёв. Дом традиций», «Харино. Мотоциклетный музей» и др.

Записаться в поход можно по телефону: 8 (902) 752-85-24 и в группе.

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