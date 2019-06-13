«Нелегальный перевозчик» в Тульской области: выявлено почти 2,5 тысячи нарушителей

Фото из архива Myslo.

Чаще всего водители выходили в рейс на неисправном транспорте и пренебрегали ремнями безопасности.

На оперативном совещании озвучили итоги двух месяцев проведения мероприятия «Нелегальный перевозчик». За нарушения ПДД привлечено к административной ответственности 2428 водителей автобусов (микроавтобусов) и легковых такси.

«Самые частые нарушения: управление технически неисправным транспортным средством — 640; нарушение пользования ремнями безопасности — 471; нарушение правил перевозки пассажиров — 133. Для легковых такси: незаконные установка фонаря и нанесение цветографической схемы „Такси“, а также за управление указанными транспортными средствами — 75», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Цель мероприятия — повышение безопасности пассажиров и ужесточение контроля за пассажирскими перевозками. Рейды проводятся не только в дневное, но и в ночное время, и их будут продолжать проводить.