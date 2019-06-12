Тульскую пенсионерку «сынок» «развел» на 139 тысяч рублей

Женщине позвонил неизвестный, представившись ее сыном, и сообщил, что ему нужно помочь в решении срочно возникшей проблемы и передать денежные средства.

Женщину не смутило, что голос звонившего не был похож на голос сына. Посредством банкоматов, она перевела необходимую сумму в размере 139 тысяч рублей на указанные номера банковских карт, полагая, что помогает сыну.

Лишь гораздо позже она перезвонила выяснить, всё ли в порядке, и только тогда узнала, что никому не требовалась помощь, а саму женщину обманули. По данному факту полицейские проводят работу по установлению личности и местонахождения вероятных злоумышленников.

Полиция в Тульской области напоминает жителям о случаях «телефонного мошенничества». Как правило, жертвам преступлений звонят по телефону, в том числе и стационарному, и сообщают, что у их родственника внезапно возникла сложная жизненная ситуация. При этом упоминается, что для решения проблемы нужны деньги. Нередко адресаты звонков не пытаются сами связаться с родственником, а сразу соглашаются на предлагаемые условия. Полицейские просят граждан внимательно относиться к подобным телефонным звонкам. Необходимо перезвонить на личный номер родственников или знакомых, чтобы перепроверить информацию.