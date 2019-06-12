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В Туле пьяный на внедорожнике «собрал» два грузовика
Фото Сергея Старикова

В Туле пьяный на внедорожнике «собрал» два грузовика

Авария произошла в районе поворота с ул. Кирова на ул. Баженова.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 12 июня, в Пролетарском районе Тулы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и внедорожника.

По словам водителя «Газели», он выезжал с улицы Баженова на улицу Кирова и в этот момент в него въехал Hyundai Santa Fe, который сворачивал с главной дороги. После этого в иномарку врезался второй грузовик, водитель которого не успел затормозить.

В ДТП никто не пострадал, однако, судя по внешним признакам, предполагаемый виновник аварии сильно пьян. Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. В направлении ул. Щегловская Засека наблюдается затруднение движения.

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Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 1
Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 2
Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 3
Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 4
Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 5
Двойная авария в Пролетарском районе Тулы, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +7
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Место
Тулаулица Кироваулица Баженова

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