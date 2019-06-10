В Суворове будут судить очевидца убийства 20-летнего Павла Колесникова

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Известно, что в ночь на 29 октября 2018 года в Суворове в результате конфликта был убит 20-летний Павел Колесников. За убийство был задержан 25-летний Александр Пичугин. Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы строгого режима.

Сейчас завершено расследование в отношении очевидца убийства Д. По версии следствия, Пичугин, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, потребовал от Д., чтобы тот помог ему спрятать тело Колесникова.

Д. согласился. После этого Пичугин и Д. перенесли тело убитого в автомобиль и уехали в сторону пос. Старое Ханино Суворовского района, где закопали тело.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Павел пропал в ночь на 29 октября 2018 года. Его искали правоохранители, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные жители. Спустя почти месяц выяснилось, что парень мертв. По подозрению в убийстве был задержан Александр Пичугин.

В ходе следствия выяснилось, что 28 октября Павел и Александр отдыхали в кафе «Лимон» в Суворове. Между ними произошла ссора, которая закончилась дракой. После стычки Пичугин и Колесников разошлись, но через какое-то время первый решил, что недостаточно проучил Павла, догнал его, накинулся снова и задушил.

Тело погрузил в багажник и закопал в деревне Старое Ханино, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, убийца перезахоронил труп и пытался его сжечь. Полиция задержала Пичугина 21 ноября.

Подробнее об этой жуткой истории читайте в нашем сюжете.