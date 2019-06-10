В Туле распространяют фейк о пропавшей девочке в бальном платье

Множество городов России всполошило сообщение о якобы пропавшей девочке 6-8 лет. Тула не стала исключением. Информация о пропавшем ребенке появляется в соцсетях, туляки в панике пересылают объявление друг другу. Прислали и в редакцию Myslo.

Как рассказали изданию в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», это объявление является фейком и уже второй день гуляет по сети.

В полиции региона также поспешили успокоить горожан: это спам-рассылка. И посоветовали тулякам не обращать внимания на эти сообщения и не распространять самим сомнительную информацию.

Заметим, что аналогичные сообщения получили жители Владивостока, Смоленска, Новосибирска, Новокузнецка и множества других городов.