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В Тульской области стартовал проект «Команда развития»

В Тульской области стартовал проект «Команда развития»

Кандидатуры участников проекта будут первыми рассматриваться при открытии вакансий, стажировках и формировании команд, реализующих проекты развития в регионе.

10 июня на площадке творческого индустриального кластера «Октава» прошла пресс-конференция, посвященная старту проекта по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения «Команда развития».

В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Екатерина Петрова и директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Его цель — сформировать единую региональную базу эффективных управленцев и молодых талантов для органов власти, ключевых предприятий региона и бизнеса. У проекта два направления: «Управленческий капитал» — для профессионалов в возрасте от 25 до 55 лет с опытом управленческой деятельности и «Таланты» — для студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых специалистов и предпринимателей в возрасте от 22 до 30 лет.

Проект реализуется в два этапа. В рамках первого этапа участникам предстоит пройти серию тестов и интервью, принять участие в деловой игре, по итогам которой будут выявлены топ-50 победителей по каждому направлению.

На втором этапе проекта победители примут участие в комплексе образовательных мероприятий, направленных на личностное и управленческое развитие.

Победители в направлении «Управленческий капитал»:

  • примут участие в образовательной программе с участием ведущих экспертов России по личностному развитию, управлению и цифровизации;
  • в рамках передового для России формата стратегических сессий совместно выработают предложения по решению задач развития Тульской области;
  • укрепят свои связи в профессиональных сообществах региона.
  • наиболее активные и перспективные участники отправятся на стажировки в другие регионы РФ для изучения лучших управленческих практик.

Победители в направлении «Таланты»:

  • примут участие в образовательной программе по развитию навыков проектного управления и эффективной коммуникации;
  • получат рекомендации по развитию компетенций от лучших экспертов России;
  • в рамках цикла практик и стажировок познакомятся с ведущими предприятиями Тульской области;
  • разработают и защитят собственные проекты для ведущих предприятий и органов власти региона.

По итогам проекта будет сформирована «Команда развития», участники которой войдут в региональную базу кадров, которая объединит представителей ключевых предприятий региона, бизнеса и органов власти. Кандидатуры участников «Команды развития» будут первыми рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития в Тульской области.

Успейте подать заявку для участия в треке: «управленческий капитал» — до 19.06, для участия в треке: «таланты» — до 26.06.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о проекте можно в специальном разделе на портале правительства Тульской области.

Проект «Команда развития»: слово участникам

Участники проекта по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения «Команда развития» о целях, задачах и главных ценностях конкурса.

Глеб Угланов, директор компьютерной академии «Шаг», направление «Управленческий капитал»:

Глеб Угланов

– Опыт управления проектами у меня более 6 лет. Я четко понимаю, что владею определенными знаниями, умениями и навыками, которые позволят проявить себя на административном уровне или в бизнесе. Считаю, что инициатива проекта «Команда развития» для Тулы, Тульской области да и в целом для России правильная. Потому что такой проект дает возможность молодым, амбициозным управленцам проявить себя на более высоком уровне. А еще это хорошая образовательная программа и, следовательно, возможность получить новые умения… Одним словом, это необходимое развитие. И в большей степени – возможность развития как управленца: получить должностные предложения, попасть в команду административного ресурса. Одним словом, «Команда развития» – это конкурс, в котором у меня есть большое желание победить.

Юлия Королева, руководитель молодежной организации «Российский союз молодежи», номинация «Талант»:

Юлия Королева

– Проект «Команда развития» уникален тем, что участники смогут не словом, но делом показать свою любовь и уважение к региону, доказать свой профессионализм. Я, как руководитель молодежной организации, знаю, насколько важно давать молодежи возможности для самореализации. И проект позволит это сделать амбициозным, энергичным ребятам, чтобы они смогли реализовать все свои инновационные начинания. Ведь если молодым будет хорошо в Тульской области, если они смогут найти применение своим талантам здесь, у них не возникнет желания куда-то уехать.  Еще большую роль играет обучение, возможность узнать что-то новое. По своему опыту могу сказать, что управление в теории – это одно, а на практике – совсем другие. А получить компетенции грамотного, взвешенного руководителя проект «Команда развития» позволит. И даже если мы не выйдем в финал, все равно получим бесценный опыт. Поэтому спасибо правительству Тульской области за отличную возможность развития!

Сергей Федоров, исполняющий обязанности главного врача Узловской районной больницы, направление «Управленческий капитал»:

Сергей Федоров

– Моя личная мотивация для участия в конкурсе – возможность поучиться у профессионалов. Мне важно получить конкретные кейсы для управления, для достижения целей, которые поставлены в здравоохранении до 2024 года. Считаю, что обучение на данном этапе – самое ценное. Потому что приобретаемый опыт важен, но способность обучаться – намного важнее. Ведь постоянно меняются методы, способы, подходы. Что еще важно в проекте, так это интеграция государственных и бизнес-структур. А если рассуждать более широко, то для Тульской области и для народа от проекта «Команда развитие» – несомненная польза. Стираются границы, приходит понимание, что у всех жителей Тульской области одна цель – улучшение качества жизни, и что все мы движемся в одном направлении.

 

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:21 0
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