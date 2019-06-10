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В лесу под Суворовом найден пропавший мужчина: он двое суток блуждал в чаще
Фото pixabay.com

В лесу под Суворовом найден пропавший мужчина: он двое суток блуждал в чаще

63-летний суворовец два дня пытался найти дорогу домой.

В Суворовском районе обнаружен 63-летний местный житель, потерявшийся в лесу более чем на двое суток.

В отдел МВД обратился его знакомый, рассказавший, что мужчина в четверг уехал на велосипеде из поселка рядом с райцентром в соседний населенный пункт, чтобы попытаться устроиться на работу.

Но до вечера субботы не вернулся и не дал о себе знать. Так как с родственниками тот не общался, местонахождение мужчины оказалось неизвестно. Полицейские приняли меры для поиск потерявшегося. В первую очередь, отрабатывалась версия, что мужчина поехал на велосипеде через лес и там заблудился. А отсутствие телефонной связи в чаще не позволяет ему сообщить о своём местонахождении. Для поисков привлекался весь личный состав отдела МВД России «Суворовский».

Лесной массив между двумя населенными пунктами — исходной и, предположительно, конечной точкой маршрута потерявшегося — изучался пошагово.

Также сотрудники полиции и волонтеры проверяли и другие возможные варианты местонахождения мужчины. В числе прочих отрабатывалась версия, что велосипедист сбился с лесной дороги и может находиться совсем в другой части леса.

В результате, при поисках на всей площади леса полицейские использовали светозвуковые сигналы и громкоговорители. Этот способ дал результат. Мужчина услышал шум и вышел из лесной чащи в месте, удаленном от начальной точки его маршрута примерно на 60 км. Как пояснил житель Суворовского района, более двух суток, которые тот провел в лесу, он питался ягодами. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.

 

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