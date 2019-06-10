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На Черепетском водохранилище прошла «Суворовская регата»: фоторепортаж
По информации suvorov.tularegion.ru

На Черепетском водохранилище прошла «Суворовская регата»: фоторепортаж

В минувшие выходные в Суворове впервые стартовал водный фестиваль с участием гребных и парусных судов.

Мероприятие прошло по инициативе Тульской региональной общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований» на средства гранта Тульской области, предоставленного по итогам конкурса министерством труда и социальной защиты Тульской области.

Официальное начало фестиваля «Суворовская регата» объединено было с открытием водной навигации в Тульской области и состоялось 8 июня на суворовском городском пляже.

Ярким и зрелищным действом стал парад моторных и гребных судов, гонки на парусных катамаранах и швертботах, конкурсы и мастер-классы. Участие в этих состязаниях наряду с командами Тульской области приняли участие команды из Москвы и Орла.

Вечером на водной сцене всех гостей ждал концерт авторской песни с участием клуба «Бригантина» и других исполнителей. А 9 июня на водохранилище прошла общая гонка парусных судов.

Кроме того, всех гостей и участников праздничного действа угощали знаменитой суворовской ухой, блинами и чаем из самовара с пирогами.

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Суворовская регата-2019, Фото: 36
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Суворовская регата-2019, Фото: 44
Суворовская регата-2019, Фото: 45
Суворовская регата-2019, Фото: 46
Суворовская регата-2019, Фото: 47
Суворовская регата-2019, Фото: 48
Суворовская регата-2019, Фото: 49
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