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В Туле вор пробрался в храм Рождества Христова и дождался закрытия

В Туле вор пробрался в храм Рождества Христова и дождался закрытия

Злоумышленник хотел обчистить храм, но был задержан Росгвардией.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Туле поступил сигнал о срабатывании сигнализации в храме Рождества Христова (он же — Николо-Зарецкий храм в Оружейном переулке).

На место происшествия прибыл экипаж группы задержания. Соблюдая меры предосторожности, бойцы вошли на охраняемый объект.

В ходе досмотра росгвардейцы обнаружили мужчину, у которого находились похищенные серебряные изделия и другие ценные вещи. Задержанного передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Оказалось, что 48-летний ранее неоднократно судимый мужчина проник в храм с целью кражи и находился там вплоть до закрытия.

Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

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