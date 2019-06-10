новости
новости
Регистрация
На выходных 43 туляка сели за руль «подшофе»

На выходных 43 туляка сели за руль «подшофе»

Трое из них ранее уже задерживались за нетрезвую езду.

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 7 по 9 июня за нетрезвую езду сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 43 водителя.

Из них 29 привлечены к ответственности за пьяное вождение, 11 – за отказ от прохождения медосвидетельствования. Трое задержанных оказались рецидивистами – ранее их уже ловили пьяными за рулём. По всем эпизодам были составлены административные материалы.

За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, нарушитель может отправиться в колонию на срок до двух лет.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
пьяный водительрейд Нетрезвый водительвождение в нетрезвом видепьяная ездатульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы 11 июня отключат электричество
На каких улицах Тулы 11 июня отключат электричество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.