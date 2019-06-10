На выходных 43 туляка сели за руль «подшофе»

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 7 по 9 июня за нетрезвую езду сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 43 водителя.

Из них 29 привлечены к ответственности за пьяное вождение, 11 – за отказ от прохождения медосвидетельствования. Трое задержанных оказались рецидивистами – ранее их уже ловили пьяными за рулём. По всем эпизодам были составлены административные материалы.

За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, нарушитель может отправиться в колонию на срок до двух лет.