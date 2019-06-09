В Ефремове полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

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В дежурную часть ефремовской полиции обратился 22-летний мужчина. Пострадавший заявил, что из помещения магазина, расположенного на ул. Свердлова у него украли телефон, который был оставлен без присмотра в примерочной.

«При просмотре записей с установленных внутри магазина видеокамер установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 21-летний житель районного центра. Спустя некоторое время он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения всех деталей совершённого им преступления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Молодой человек дал признательные показания, похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.