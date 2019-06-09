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Валерий Шерин проверил подготовку стадиона «Арсенала» к квалификационным раундам Лиги Европы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Валерий Шерин проверил подготовку стадиона «Арсенала» к квалификационным раундам Лиги Европы

К проведению матчей международного уровня вся инфраструктура должна соответствовать европейским стандартам.

Накануне первый замгубернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин совершил объезд города. Он проинспектировал ход строительства нового здания школы Центра образования №4 в Туле на 100 мест. Строящееся здание предполагается использовать для развития углубленного изучения технических и естественнонаучных дисциплин в 5-11 классах, планируется открытие мини-технопарка.
 
Параллельно с этим в действующем корпусе школы ведутся работы по обновлению фасада, цоколя, отмостки, кабинетов, ограждения, фойе, замена дверей. Планируется также ремонт дороги, ведущей к учреждению.
 

 
Валерий Шерин поручил провести все работы с максимальным вниманием к качеству и сдать учреждение в эксплуатацию до начала нового учебного года.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, также по поручению Алексея Дюмина председатель правительства проинспектировал ход работ на стадионе и тренировочной базе тульского «Арсенала».
 
Стадион допущен для участия в квалификационных раундах Лиги Европы, но к играм группового этапа необходимо устранить ряд недочетов.
 
В частности - обустроить освещение в зоне подъезда команд, заасфальтировать дороги и парковки вокруг стадиона. Необходимо также создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.
 
Валерий Шерин подчеркнул, что к проведению матчей международного уровня вся инфраструктура должна соответствовать европейским стандартам, а на тренировочной базе необходимо создать все условия для подготовки команды.
 
Еще один объект, который посетил первый заместитель губернатора, - строительная площадка жилого комплекса «Времена года». Сроки передачи квартир неоднократно переносились, а затем из-за финансовых проблем у застройщика и вовсе были остановлены. В результате переговоров правительства Тульской области с инвесторами достигнута договоренность с одной из компаний, которая планирует достроить первую очередь жилого комплекса.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:15 0
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