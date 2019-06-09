Алексей Дюмин мечтает о лимузине Aurus

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Но, губернатор считает, что это слишком дорогая для него машина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости , что хотел бы купить лимузин проекта «Кортеж», который используют президент и премьер. Но, на данный момент автомобиль стоит слишком дорого. Губернатор с сожалением отметил, что пока у него не было возможности ознакомиться с этим автомобилем.

«Я мечтаю об этом, но пока не ознакомился. Надеюсь, ознакомлюсь, когда он появится в свободной продаже», — поделился Алексей Дюмин.

По мнению Алексея Дюмина автомобиль очень красивый и престижный и когда видишь его на параде, когда на нем президент — гордость берет за Россию.

«Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он (Aurus) круче», — сказал Дюмин.

Проект «Кортеж» (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин Aurus будет начинаться от 10 миллионов рублей.