В субботу в администрации Тулы будет дежурить Максим Щербаков

По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 8 июня, в администрации города дежурит начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков.

В воскресенье за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления по Центральному округу Вадим Новиков.