В субботу в администрации Тулы будет дежурить Максим Щербаков
По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 8 июня, в администрации города дежурит начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков.
В воскресенье за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления по Центральному округу Вадим Новиков.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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