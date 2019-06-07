новости
новости
Регистрация
В субботу в администрации Тулы будет дежурить Максим Щербаков

В субботу в администрации Тулы будет дежурить Максим Щербаков

По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 8 июня, в администрации города дежурит начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков.

В воскресенье за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления по Центральному округу Вадим Новиков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыдежурный по городудежурство в администрациидежурный по Туле
Люди
Максим Щербаков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Забивший до смерти пожилую мать туляк проведёт 8 лет в колонии
Забивший до смерти пожилую мать туляк проведёт 8 лет в колонии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.