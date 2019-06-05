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Житель Кимовска вымогал деньги у пенсионера и его дочери
Фото: kaliningradka-korolyov.ru

Житель Кимовска вымогал деньги у пенсионера и его дочери

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники кимовской полиции задержали подозреваемого в вымогательстве. Предполагается, что ранее судимый 34-летний мужчина был знаком со своей жертвой. Требуя деньги, злоумышленник избил женщину и ее отца.
 
«Под предлогом того, что в квартире денег нет, а есть у соседей, у которых можно попросить их в долг, потерпевшая вышла со злоумышленником в подъезд. В это время ее 65-летний родственник позвонил в полицию и сообщил о происшествии», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Незамедлительно по указанному адресу прибыли полицейские. Подозреваемый в это время был около дома – ждал обещанных денег.
 

Мужчину доставили в отдел МВД, где он признался в вымогательстве. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:47 +3
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