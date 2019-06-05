Житель Кимовска вымогал деньги у пенсионера и его дочери

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Сотрудники кимовской полиции задержали подозреваемого в вымогательстве. Предполагается, что ранее судимый 34-летний мужчина был знаком со своей жертвой. Требуя деньги, злоумышленник избил женщину и ее отца.

«Под предлогом того, что в квартире денег нет, а есть у соседей, у которых можно попросить их в долг, потерпевшая вышла со злоумышленником в подъезд. В это время ее 65-летний родственник позвонил в полицию и сообщил о происшествии», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли полицейские. Подозреваемый в это время был около дома – ждал обещанных денег.

Мужчину доставили в отдел МВД, где он признался в вымогательстве. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.