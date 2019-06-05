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Электронные больничные в Тульской области: что изменится с 1 июля?
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Электронные больничные в Тульской области: что изменится с 1 июля?

В правительстве рассказали о преимуществах электронных больничных листов.

Электронные больничные в Тульской области внедрены с 2018 года для соблюдения принципов прозрачности системы социального страхования. Эта мера реализуется в контексте преобразований, продиктованных региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Тульской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Сегодня все государственные медицинские учреждения области оформляют листки нетрудоспособности в электронном виде.

– Преимущество такого документа в том, что его нельзя подделать или потерять, — рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина. — Электронный документооборот сокращает временные и финансовые затраты. Кроме того, автоматизация назначения и расчета пособий позволяет работнику быстрее получить страховое обеспечение. Жители области уже оценили удобства электронных больничных.

В мае этого года более 50% выданных листков нетрудоспособности оформлено в электронном виде.

Тульская область занимает 20-е место в России и 5-е место в ЦФО по количеству оформленных электронных больничных в 2019 году. Лидерами среди областных учреждений здравоохранения стали Куркинская центральная районная больница, Центр детской психоневрологии и Тульская городская больница № 13, в которых доля больничных, оформленных в электронном виде, превышает 50%.

Внедрение электронных больничных в Тульской области проходит успешно. 

Уже с 1 июля региональное отделение Фонда социального страхования переходит на этап прямых выплат.

Эта система предусматривает расчет и перечисление пособий из средств Фонда социального страхования на лицевые счета получателей, минуя работодателя.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:05 0
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