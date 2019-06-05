В Туле задержаны пятеро наркодилеров

Всего из незаконного оборота изъято около 120 свёртков с различными наркотиками, подготовленными для реализации.

За минувшую неделю, с 29 мая по 4 июня, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного наркоооборота.

В результате проделанной работы задержаны четверо мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и женщина 24 лет. Один из драгдилеров приехал на заработки в областную столицу из соседнего региона, трое задержанных – жители Тулы, а ещё один – житель Щекино. По предварительным данным, они, отдельно друг от друга, работали с 4-мя разными интернет-магазинами, но все занимались распространением синтетических наркотиков путем тайников-«закладок».

Всего из незаконного оборота изъято около 120 свёртков с различными наркотиками, подготовленными для реализации.

Часть закладок уже была оставлена в тайниках. Кроме того, обнаружено и изъято около 400 г еще не расфасованных наркотических средств, таких как метадон, амфетамин, МДМА и других. При проведении обысков также изъяты весы, различные упаковочные материалы и приспособления.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков и наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.