В Алексине ранее судимый мужчина напал на молодую женщину

Сотрудниками полиции в Алексине установлен и изобличен подозреваемый в нападении на женщину, совершенном в ночь на воскресенье.

По предварительным данным, злоумышленник на одной из улиц города подбежал сзади к потерпевшей, ударил ее и попытался снять рюкзак. Но отобрать сумку не удалось, мужчина убежал.

Незамедлительно после получения сообщения о происшествии полицейские организовали мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, а также возможных очевидцев произошедшего.

В кратчайшие сроки сотрудники отдела МВД получили сведения, что противоправное деяние мог совершить ранее судимый за кражу неработающий местный житель. При дальнейшей проверке он был изобличен в попытке совершить грабеж.

В МО МВД России «Алексинский» проводится работа, направленная на выяснение всех деталей и обстоятельств происшествия, опрос очевидцев случившегося. Кроме того, в полиции просят граждан воздержаться от намеренного искажения обстоятельств происшествий при публикации сведений о них в социальных сетях. Для раскрытия того или иного противоправного деяния важно своевременно обратиться в отдел МВД.