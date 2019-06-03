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Серьезная авария под Тулой: в Новой Земле в кювет улетели легковушка и микроавтобус с рабочими
Фото Сергея Старикова.

Серьезная авария под Тулой: в Новой Земле в кювет улетели легковушка и микроавтобус с рабочими

ДТП произошло утром 3 июня на автодороге «Тула – Алешня».

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 3 июня на автодороге «Тула – Алешня» неподалеку от поселка Новая Земля (городской округ Тула) произошла серьезная автоавария с участием Volkswagen Jetta и грузопассажирской ГАЗели. В момент ДТП в микроавтобусе находились шестеро рабочих.

По словам водителя легковой иномарки, он ехал в сторону Тулы и из-за сложившейся дорожной ситуации не смог избежать столкновения с ГАЗелью, выехавшей с прилегающей территории. В результате попутного столкновения обе машины улетели в кювет.

Несмотря на сильный удар и серьезно разбитые в аварии машины, в ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам региональной Госавтоинспекции.

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ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 1
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 2
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 3
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 4
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 5
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 6
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 7
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 8
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 9
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ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 11
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 12
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 13
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 14
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 15
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 16
ДТП с микроавтобусом 3.06.19, Фото: 17
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