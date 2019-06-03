Серьезная авария под Тулой: в Новой Земле в кювет улетели легковушка и микроавтобус с рабочими

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 3 июня на автодороге «Тула – Алешня» неподалеку от поселка Новая Земля (городской округ Тула) произошла серьезная автоавария с участием Volkswagen Jetta и грузопассажирской ГАЗели. В момент ДТП в микроавтобусе находились шестеро рабочих.

По словам водителя легковой иномарки, он ехал в сторону Тулы и из-за сложившейся дорожной ситуации не смог избежать столкновения с ГАЗелью, выехавшей с прилегающей территории. В результате попутного столкновения обе машины улетели в кювет.

Несмотря на сильный удар и серьезно разбитые в аварии машины, в ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам региональной Госавтоинспекции.