В Туле ищут очевидцев дорожного конфликта на ул. Советской

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Просят откликнуться свидетелей конфликта на дороге, произошедшего примерно в 15.50-16.05 2 июня около ост. «Ул. Мосина» (ГКЗ) с участием Toyota Land Cruiser Prado, гос. номер С555 у.е. 71rus, и Infiniti EX35, гос. номер Т944НТ 71rus. Помощь очевидцев нужна для привлечения владельца Toyota Land Cruiser Prado к административной ответственности.

«Автовладелец Toyota Land Cruiser Prado решил, что он на дороге «главный», и подрезал на остановке «Ул. Мосина» девушку. Остановив свое транспортное средство и выйдя из машины, он нанес ей два удара в лицо. Пострадавшая обратилась в ОП Советский по г. Туле. В полиции сказали, что если не найдется свидетелей, то ему ничего и не грозит, такой закон», — уточнила сторона, считающая себя пострадавшей.

Всех неравнодушных просим обратиться в редакцию или позвонить по номеру 8 (920) 762-43-42.