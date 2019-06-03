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В Туле ищут очевидцев дорожного конфликта на ул. Советской
Изображение Niek Verlaan с сайта Pixabay

В Туле ищут очевидцев дорожного конфликта на ул. Советской

Инцидент произошел 2 июня около четырех часов дня.

Просят откликнуться свидетелей конфликта на дороге, произошедшего примерно в 15.50-16.05 2 июня около ост. «Ул. Мосина» (ГКЗ) с участием Toyota Land Cruiser Prado, гос. номер С555 у.е. 71rus, и Infiniti EX35, гос. номер Т944НТ 71rus. Помощь очевидцев нужна для привлечения владельца Toyota Land Cruiser Prado к административной ответственности.
 
«Автовладелец Toyota Land Cruiser Prado решил, что он на дороге «главный», и подрезал на остановке «Ул. Мосина» девушку. Остановив свое транспортное средство и выйдя из машины, он нанес ей два удара в лицо. Пострадавшая обратилась в ОП Советский по г. Туле. В полиции сказали, что если не найдется свидетелей, то ему ничего и не грозит, такой закон», — уточнила сторона, считающая себя пострадавшей.
 

Всех неравнодушных просим обратиться в редакцию или позвонить по номеру 8 (920) 762-43-42.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:41 +9
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