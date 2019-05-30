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В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадал один человек
Фото предоставлено очевидцем происшествия

В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадал один человек

Из-за автоаварии в месте ДТП наблюдается значительное затруднение движения.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 30 мая неподалеку от поворота с ул. Октябрьской на ул. М. Горького в Туле столкнулись Hyundai и BMW. После удара одну из машин развернуло поперек движения.

По предварительным данным, бригада скорой помощи увезла одного пострадавшего. Из-за автоаварии в месте ДТП наблюдается значительное затруднение движения.

 

Напомним, 17 мая на этом же перекрестке произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:34 +6
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