В Тульской области пропала 9-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

Внимательно посмотрите на фотографию, возможно, вы видели этого ребенка.

По факту безвестного исчезновения девятилетней Олеси Чурюкановой в микрорайоне Шахтерский города Донской следователи возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, вечером 29 мая 2019 года девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников следственного управления, а также сотрудников следственного отдела по г. Донской, следователей-криминалистов следственного управления.

Также в поисках принимают участие сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС, водолазы обследуют водоемы. Активно используется система ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей).

Следователи допрашивают родителей, соседей.