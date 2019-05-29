Погорельцы из Богородицка просят помощи: «Нам каждый рубль на вес золота!»

В семье Черноталовых случилось подряд два несчастья, от которых они до сих пор не могут оправиться.

Сначала Тамара Черноталова с мужем едва не погибла в ДТП, а меньше чем через месяц, пока еще муж бывл прикован к больничной койке, утром 7 мая 2018 года огонь уничтожил их дом: сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. От трагедии семья не оправилась до сих пор.

В связи с этим женщина прислала в редакцию письмо с просьбой о помощи:

– В селе Кузовка, где был наш дом, не было воды, и тушить огонь было нечем. Сейчас у нас нет ни жилья, ни денег и долги (так как занимали на операцию, которая требовалась после ДТП).

Живем на съемной квартире. Одна пенсия уходит на оплату жилья и коммуналки, а другая – на лекарства. А еще на что-то надо жить. Помочь нам некому: сын – инвалид, а у дочери трое детей (в редакции есть подтверждающие это документы, – прим. ред.). Может, кто-то сможет оказать нам материальную помощь... Нам каждый рубль на вес золота!

Если вы хотите помочь семье Тамары Черноталовой, можете отправить деньги на карту Сбербанка 2202 2003 5699 1230 – Павел Анатольевич К. (сын Тамары).