новости
новости
Регистрация
Погорельцы из Богородицка просят помощи: «Нам каждый рубль на вес золота!»

Погорельцы из Богородицка просят помощи: «Нам каждый рубль на вес золота!»

В семье Черноталовых случилось подряд два несчастья, от которых они до сих пор не могут оправиться.

Сначала Тамара Черноталова с мужем едва не погибла в ДТП, а меньше чем через месяц, пока еще муж бывл прикован к больничной койке, утром 7 мая 2018 года огонь уничтожил их дом: сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. От трагедии семья не оправилась до сих пор. 

В связи с этим женщина прислала в редакцию письмо с просьбой о помощи:

– В селе Кузовка, где был наш дом, не было воды, и тушить огонь было нечем. Сейчас у нас нет ни жилья, ни денег и долги (так как занимали на операцию, которая требовалась после ДТП).

Живем на съемной квартире. Одна пенсия уходит на оплату жилья и коммуналки,  а другая – на лекарства. А еще на что-то надо жить. Помочь нам некому: сын  – инвалид, а у дочери трое детей (в редакции есть подтверждающие это документы, – прим. ред.). Может, кто-то сможет оказать нам материальную помощь... Нам каждый рубль на вес золота!

Если вы хотите помочь семье Тамары Черноталовой, можете отправить деньги на карту Сбербанка  2202 2003 5699 1230 – Павел Анатольевич К. (сын Тамары).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорел дом
Место
Тульская областьБогородицкий район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадал один человек
В ДТП на ул. Октябрьской в Туле пострадал один человек
Погода в Туле 30 мая: жарко, сухо, умеренный ветер
Погода в Туле 30 мая: жарко, сухо, умеренный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.