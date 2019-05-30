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Пропавшую в Донском школьницу нашли мертвой
Фото с места происшествия. Фото СУСК России по Тульской области.

Пропавшую в Донском школьницу нашли мертвой

Девочка утонула. Ее тело извлекли водолазы из пруда.

Пропавшую в Донском 9-летнюю девочку обнаружили мертвой. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, тело ребенка достали водолазы из пруда в микрорайоне Шахтерский.

Напомним, накануне вечером ребенок ушел из дома на прогулку и не вернулся. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Все обстоятельства смерти девочки предстоит выяснить правоохранителям.

Myslo выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +1
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