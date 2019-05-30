Жара в Туле: по пяти адресам бесплатно раздают воду

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

30 мая воду раздают с 10.00 до 16.00 по пяти адресам: