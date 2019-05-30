Фото пресс-службы администрации Тулы.
Жара в Туле: по пяти адресам бесплатно раздают воду
Публикуем список адресов.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.
30 мая воду раздают с 10.00 до 16.00 по пяти адресам:
- возле ТЦ «Гостиный двор»;
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;
- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова;
- возле ТЦ «Лагуна» на ул. Кирова.
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