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Жара в Туле: по пяти адресам бесплатно раздают воду
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Жара в Туле: по пяти адресам бесплатно раздают воду

Публикуем список адресов.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

30 мая воду раздают с 10.00 до 16.00 по пяти адресам:

  • возле ТЦ «Гостиный двор»;
  • на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;
  • на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
  • на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова;
  • возле ТЦ «Лагуна» на ул. Кирова.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:59 +3
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