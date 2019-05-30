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Тульские велогонщики завоевали медали на международных соревнованиях «Гран-при Тулы»
Фото: velosport-tula.ru.

Тульские велогонщики завоевали медали на международных соревнованиях «Гран-при Тулы»

Поздравляем наших спортсменов!

В заключительный день соревнований «Гран-при Тулы» спортсмены разыграли награды в мэдисоне среди мужчин и женщин, а также в групповой гонке по очкам среди юниоров. Об этом сообщает СШОР «Велосипедный спорт».

В мужском мэдисоне золотую медаль завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга, серебряная медаль у гонщиков из Греции, бронза — у наших ребята Максима Пискунова и Артура Ершова (Marathon-Tula).

Среди женщин в этом виде программы наши гонщицы Мария Аверина и Диана Климова завоевали золотую медаль, серебро у тулячки Марии Ростовцевой, которая выступала в паре с гонщицей из Санкт-Петербурга Дарьей Мальковой, бронза — также у тульской велогонщицы Александры Гончаровой в паре с москвичкой Галиной Стрельцовой.

В групповой гонке по очкам среди юниоров победу одержал свердловский спортсмен Михаил Вьюношев, туляки Валерий Майоров и Ильназ Исмагилов заняли второе и третье места соответственно.

В рамках Кубка России проводился гит на 500 метров с места среди женщин. В этом виде программы весь пьедестал почета заняли тульские гонщицы. Золотая медаль у Екатерины Королевой, серебряная — у Ольги Гончаровой и бронзовая — у Ксении Андреевой.

Также спортсмены боролись за награды в спринте и омниуме, состоящем из четырех гонок. В квалификационных спринтерских заездах Павел Якушевский, спортсмен их Санкт-Петербурга, установил рекорд тульского велотрека, проехав 200 метров с ходу за 9,963 секунд.

В мужском омниуме золотую медаль завоевал спортсмен команды Marathon-Tula Максим Пискунов.

Среди женщин в этом виде программы тулячка Мария Аверина была четвертой. В спринте среди мужчин тульский гонщик Александр Дубченко занял четвертое место, а среди женщин Екатерина Гниденко была шестой.

У юниоров в спринте победу одержал литовский гонщик Гедвинас Серафинас, серебряная и бронзовая медали у тульских спортсменов Данила Карасева и Никиты Паршинцева соответственно.

В рамках Кубка России проводился гит на 200 м. Золотая медаль в этом виде программы у тулячки Ксении Андреевой, у мужчин в этом виде гонок Александр Дубченко завоевал серебряную медаль.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +4
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