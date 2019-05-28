новости
новости
Регистрация
Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП c «УАЗ Патриот» и самосвалом Scania на калужском направлении
Фото и видео Сергея Старикова.

Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП c «УАЗ Патриот» и самосвалом Scania на калужском направлении

ДТП произошло днем 25 мая в районе 76-го км автодороги.

Родные и близкие ищут очевидцев ДТП на трассе Р-132 «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань», которое произошло 25 мая 2019 года около 12 часов дня.
 
Уважаемые водители, кто проезжал в двух направлении (из Калуги и Тулы) и у кого есть записи с видеорегистратора в период с 11.00 до 13.00, просьба позвонить по телефону 8-920-756-00-38.
 

Также могут помочь видеозаписи с трассы в районе н.п. Першино, Комаревка, Острики, Медведки и между двух карьеров «Берники».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 25 мая в районе 76-го километра автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» произошло жуткое ДТП.
 
По предварительным данным, судя по повреждениям асфальта на месте столкновения, водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с самосвалом Scania, который следовал в направлении Тулы.
 

От сильнейшего удара кузов внедорожника разорвало на части, его водитель погиб на месте. Водитель грузовика с различными травмами был доставлен в Алексинскую ЦРБ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:46 +5
Другие статьи по темам
Событие
розыскпоиск очевидцевразыскиваются очевидцыпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России провели онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России провели онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
В Туле завершился второй этап чемпионата области по пляжному волейболу
В Туле завершился второй этап чемпионата области по пляжному волейболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.