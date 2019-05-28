Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП c «УАЗ Патриот» и самосвалом Scania на калужском направлении

Фото и видео Сергея Старикова.

Родные и близкие ищут очевидцев ДТП на трассе Р-132 «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань», которое произошло 25 мая 2019 года около 12 часов дня.

Уважаемые водители, кто проезжал в двух направлении (из Калуги и Тулы) и у кого есть записи с видеорегистратора в период с 11.00 до 13.00, просьба позвонить по телефону 8-920-756-00-38.

Также могут помочь видеозаписи с трассы в районе н.п. Першино, Комаревка, Острики, Медведки и между двух карьеров «Берники».

Напомним , ранее мы сообщали о том, что 25 мая в районе 76-го километра автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» произошло жуткое ДТП.

По предварительным данным, судя по повреждениям асфальта на месте столкновения, водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с самосвалом Scania, который следовал в направлении Тулы.

От сильнейшего удара кузов внедорожника разорвало на части, его водитель погиб на месте. Водитель грузовика с различными травмами был доставлен в Алексинскую ЦРБ.