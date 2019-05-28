В Туле завершился второй этап чемпионата области по пляжному волейболу

В Центральном парке состоялся второй этап соревнований в рамках чемпионата Тульской области по пляжному волейболу. В мужском турнире лучшими стали Илья Тимофеев и Николай Панченко. Второе место заняли братья Андрей и Алексей Ганелины, на третьем — Андрей Павлов и Павел Попельский, на четвертом — Леонид Картавенко и Леонид Щадилов.

Победу в женском турнире одержали Ирина Буланова и Екатерина Харламова. На втором месте — Ольга Коротких и Ольга Гольцева, третьем — Валентина Буянкина и Резида Мезенцева, на четвертом — Дарья Леухина и Евгения Сафронова.

Третий этап соревнований состоится 7−8 июня. Подать заявку на участие можно здесь.