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В Туле завершился второй этап чемпионата области по пляжному волейболу
Фото: tulitsa.com.

В Туле завершился второй этап чемпионата области по пляжному волейболу

Третий этап соревнований состоится 7−8 июня. Приглашаются все желающие!

В Центральном парке состоялся второй этап соревнований в рамках чемпионата Тульской области по пляжному волейболу. В мужском турнире лучшими стали Илья Тимофеев и Николай Панченко. Второе место заняли братья Андрей и Алексей Ганелины, на третьем — Андрей Павлов и Павел Попельский, на четвертом — Леонид Картавенко и Леонид Щадилов.

Победу в женском турнире одержали Ирина Буланова и Екатерина Харламова. На втором месте — Ольга Коротких и Ольга Гольцева, третьем — Валентина Буянкина и Резида Мезенцева, на четвертом — Дарья Леухина и Евгения Сафронова.

Третий этап соревнований состоится 7−8 июня. Подать заявку на участие можно здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:32 +2
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