В Туле пропал 14-летний подросток

Волонтёры из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего Александра Сермягина, который 25 мая ушёл из дома в Советском районе в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в тёмно-синюю футболку-поло с длинным рукавом, синие джинсы и синие кроссовки с белыми полосками.