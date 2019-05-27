В Туле пропал 14-летний подросток
Александр Сермягин ушёл из дома 25 мая.
Волонтёры из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего Александра Сермягина, который 25 мая ушёл из дома в Советском районе в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в тёмно-синюю футболку-поло с длинным рукавом, синие джинсы и синие кроссовки с белыми полосками.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 и 8(953)443-14-80.
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