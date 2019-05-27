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В Туле пропал 14-летний подросток

В Туле пропал 14-летний подросток

Александр Сермягин ушёл из дома 25 мая.

Волонтёры из отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего Александра Сермягина, который 25 мая ушёл из дома в Советском районе в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в тёмно-синюю футболку-поло с длинным рукавом, синие джинсы и синие кроссовки с белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8(800)700-54-52 и 8(953)443-14-80.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +2
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