Тулякам расскажут, как обжаловать кадастровую стоимость земельных участков

В среду, 29 мая, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам о внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Кроме того, начальник отдела определения кадастровой стоимости Елена Шпилько расскажет всем обратившимся о порядке обжалования кадастровой стоимости.