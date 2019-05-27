Тулякам расскажут, как обжаловать кадастровую стоимость земельных участков
Тематическая горячая линия состоится в региональной Кадастровой палате.
В среду, 29 мая, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам о внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Кроме того, начальник отдела определения кадастровой стоимости Елена Шпилько расскажет всем обратившимся о порядке обжалования кадастровой стоимости.
Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-32-78.
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