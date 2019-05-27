новости
новости
Регистрация
В Туле проходит слёт студенческих спасательных отрядов
Фото: cpv71.tularegion.ru

В Туле проходит слёт студенческих спасательных отрядов

Его участники три месяца изучали предметы и дисциплины, необходимые для работы в экстремальных ситуациях.

На тульском стадионе пожарных и спасателей прошло торжественное открытие слета студенческих спасательных отрядов высших и средних учебных заведений Тульской области.

В нем приняли участие студенты Тульского государственного университета, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова», Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий.

Как отметил директор ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» Александр Дворников, основная цель слета – патриотическое воспитание молодежи и получение навыков спасателей.

Все студенты прошли трёхмесячное теоретическое обучение и на слёте демонстрировали свои умения на практике. В программу вошли занятия по промышленному альпинизму, противопожарной подготовке, оказанию первой помощи, использованию средств защиты и спасательного оборудования, работе в задымленных помещениях. Также студентам-спасателям предстоит отработать элементы спасения людей на воде.

Галерея
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 1
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 2
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 3
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 4
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 5
Слет студенческих спасательных отрядов, Фото: 6
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +3
Другие статьи по темам
Событие
студенты-спасателистуденческие спасательные отрядыстуденческий слёт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Каменском районе подросток отказался воровать топливо и сдал преступника полиции
В Каменском районе подросток отказался воровать топливо и сдал преступника полиции
В Туле пропал 14-летний подросток
В Туле пропал 14-летний подросток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.