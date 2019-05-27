В Туле проходит слёт студенческих спасательных отрядов

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Его участники три месяца изучали предметы и дисциплины, необходимые для работы в экстремальных ситуациях.

На тульском стадионе пожарных и спасателей прошло торжественное открытие слета студенческих спасательных отрядов высших и средних учебных заведений Тульской области.

В нем приняли участие студенты Тульского государственного университета, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова», Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий.

Как отметил директор ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» Александр Дворников, основная цель слета – патриотическое воспитание молодежи и получение навыков спасателей.

Все студенты прошли трёхмесячное теоретическое обучение и на слёте демонстрировали свои умения на практике. В программу вошли занятия по промышленному альпинизму, противопожарной подготовке, оказанию первой помощи, использованию средств защиты и спасательного оборудования, работе в задымленных помещениях. Также студентам-спасателям предстоит отработать элементы спасения людей на воде.