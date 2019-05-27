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Юрий Цкипури: «Выездные медицинские бригады – оптимальное решение профилактики заболеваний»

Юрий Цкипури: «Выездные медицинские бригады – оптимальное решение профилактики заболеваний»

В воскресенье, 26 мая, в Туле работали выездные медицинские комплексы и бригады врачей.

В частности, в городской больнице №3 на Косой Горе был организован прием кардиолога, офтальмолога, хирурга, невролога, онколога и других специалистов. Также у жителей поселка была возможность пройти обследование в мобильном маммологическом комплексе и посетить выездной стоматологический центр.

Глава города Тулы Юрий Цкипури ознакомился с работой выездных бригад, пообщался с пациентами, пришедшими на прием.

– В Туле проект «Выездная поликлиника» реализуется уже несколько лет и доказал свою востребованность и эффективность. Медицинские бригады оказывают квалифицированную консультативно-диагностическую помощь, в случае необходимости пациентов направляют на дополнительное обследование в учреждения здравоохранения, – пояснил Юрий Иванович.

Косогорцы поблагодарили за организацию врачебных консультаций узких специалистов.

– Я работаю с утра до вечера, возможности посетить врача в будни у меня нет. А сегодня я прошла обследование быстро и бесплатно. Это очень удобно, – поделилась Ирина Узунова.

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сегодня, в 14:22 +2
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выездные медицинские бригады

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