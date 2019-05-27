В Каменском районе подросток отказался воровать топливо и сдал преступника полиции

Злоумышленник предстанет перед судом – он обвиняется в покушении на кражу и в попытке вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетнего.

Зампрокурора Каменского района утвердил обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя села Архангельское. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, молодой человек обвиняется покушении на кражу и попытке вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

В ходе следствия установлено, что 9 марта, с 13.00 до 17.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник попытался слить бензин из бака грузовика «ГАЗ-53», стоявшего на огороженной территории одного из предприятий.

«На дело» преступник пошёл вместе с 13-летним подростком, пообещав ему часть прибыли от продажи похищенного топлива. Но мальчик воровать бензин отказался и вызвал на место сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.