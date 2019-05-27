Какие улицы Тулы останутся без электричества 28 мая
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Седова, 35, 28, 39, 41, 37, 27,
- Красноармейский пр-т, 46-а, 46, 48-а, 48, 50, 48 к. 2, 52,
- ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.),
- ул. Токарева, 47, 49, 58,
- Промышленный пр-д, 6,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
- 4-й пр-д, 47 49, 66-а, 68, 64,
- Одоевское шоссе, 14,
- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
- ул. Болотова, 71, 69, 69-а,
- ул. Карбышева, 1-39 (нечётн.), 20-46, 20-а (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17, 5-а,
- ул. Белоусова, 34-60 (чётн.), 23, 29,
- пр-д Школьный, 1-64-а,
- 1-й пр-д, 7-а, 2-а, 18-а, 7-27 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- 2-й пр-д, 10-а, 10-б, 1-а-з, 2-а-г, 1, 2-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 1-а-е, 2-а-в, 16-а, 18-а, 32-а, 32-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- 4-й пр-д, 15-31 (нечётн.), 31-а, 22-40 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.),
- ул. Кабакова, 22-32 (чётн.), 23, 29, 31-а, 24-а, 24-б,
- ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в, 76,
- ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.),
- пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- пос. Угольный: ул. Садовая, 19, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.).
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